Распродажа Итальянской мебели в Москве и Московской области | Распродажа

Панно - 287 Зеркало - 133 Стол - 103 Статуэтка - 95 Стул - 77 Столик - 68 Часы - 65 Вешалка - 63 Картина - 48 Маска - 44 Комод - 42 Светильник - 34 Стул барный - 28 Тумбочка - 23 Стол журнальный - 23 Стол трансформер - 22 Смеситель - 21 Кровать - 20 Пуф - 19 Фоторамка - 19 Холодильник - 18 Аксессуар - 18 Шкаф - 17 Люстра - 17 Консоль - 17 Прихожая - 16 Ковер - 16 Ортопедическое основание - 15 Комплект мебели для ванной - 15 Ваза - 14 Стол консоль - 12 Полка - 12 Бра - 12 Стеллаж - 11 Копилка - 11 Книжная полка - 11 Стенка - 10 Шкафчик - 10 Полотенцедержатель - 10 Настольная лампа - 10 Духовой шкаф - 9 Диван - 9 Варочная панель - 8 Стол письменный - 8 Скамья - 8 Кресло - 8 Корзина - 8 Предмет интерьера - 7 Матраc - 7 Вытяжка - 6 Шкаф купе - 6 Полка для шкафа - 6 игрушка - 6 Витрина - 5 Тумба для обуви - 5 Торшер - 5 Спальня - 5 Посудомоечная машина - 5 Постер - 5 Подставка под зонт - 5 Поднос - 5 Блюдо - 5 Стол сервировочный - 4 Стиральная машина - 4 Пантограф - 4 Панель настенная - 4 Мыльница - 4 Кухня - 4 Держатель для туалетной бумаги - 4 Держатель для стакана - 4 Тумба под TV - 3 Микроволновая печь - 3 Кухонная мойка - 3 Кондиционер - 3 Гладильная доска - 3 Газетница - 3 Банкетка - 3 Тумба - 2 Шкатулка - 2 Розетка - 2 Подушка - 2 Подсвечник - 2 Лоток - 2 Кофемашина - 2 Кассетница - 2 Бюро - 2 Бар - 2 Чайник - 2 Выдвижная система - 1 Унитаз - 1 Туалетный столик - 1 Съёмник для одежды - 1 Столовая группа - 1 Стойка ресепшен - 1 Стойка для TV - 1 Ширма - 1 Полотенцесушитель - 1 Подставка - 1 Подогреватель посуды - 1 Оттоманка - 1 Морозильник - 1 Лежак - 1 Крючок - 1 Измельчитель пищевых отходов - 1 Фреска - 1 Душевая кабина - 1 Держатель для одежды - 1 Держатель для обуви - 1 Бутылочница - 1 Утюг - 1 Мясорубка - 1
По порядку поступления | Сначала дешевые | Сначала дорогие
115 038 руб.
90 594 руб.
50 778 руб.
41 328 руб.
107 352 руб.
81 900 руб.
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59 094 руб.
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Распродажа
РаспродажаНаша компания «Формула успеха» осуществляет прямые поставки мебели и аксессуаров, различных предметов интерьера от лучших итальянских производителей и европейских мебельных фабрик. Мы являемся постоянным участником Международных мебельных выставок, которые регулярно проходят в Москве. Посещение мебельных салонов компании «Формула успеха» – это всегда удовольствие для её потенциальных клиентов.
Скидки и распродажи
Удовольствие от посещения выставок с участием нашей компании заключается не только в огромном выборе исключительно качественной продукции, но и в том, что мы регулярно проводим различные акционные программы, позволяющие нам делать скидки, иногда доходящие до 70%.
С продукцией, которая попадает под акции, Вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте Formul.ru в разделе «Распродажа». Мебель, представленная в этом разделе, поражает своим ассортиментным разнообразием. Здесь каждый может найти для себя предметы интерьера и стильные аксессуары с экспозиции нашего салона магазина по очень демократичной цене.
Выбрав для подробного ознакомления определённую модель, Вы имеете возможность внимательно рассмотреть её качественные фото в различных ракурсах, подробно узнать об отличительных чертах данного конкретного производителя. О каждом предмете интерьера, мебельном гарнитуре или аксессуаре, представленном в наших салонах или хранящемся на складе, каждый желающий получит исчерпывающую информацию в разделе «Распродажа».
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Вы имеете возможность сравнить цену со скидкой и цену, которая образовывается при прямом заказе из Италии.
Цены, указанные в разделе «Распродажа», являются стоимостью товара. Стоимость доставки и сборки Вам укажет менеджер салона.
Доставка и сборка мебели, приобретенной с экспозиции
Обозначенные нами сроки доставки заказа и сборки мебели всегда строго выполняются и являются неотъемлемой частью нашей корпоративной гордости.
А товар, имеющийся в наличии нашего салона, мы доставляем всего за 1 рабочий день!
По системе «самовывоз», сотрудники нашей компании соберут, упакуют и погрузят Вашу мебель в предоставленное Вами собственное транспортное средство.
Мы работаем для Клиента и предлагаем Вам в этом убедиться лично!
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