 menu

Распродажа Итальянской мебели в Москве и Московской области | Распродажа

Корзина
Московская область, г. Мытищи,
ул. Летная д.40 к.1 Медведково
Карта проезда
+ 7 (495) 181-55-81 / С 10:00 до 20:00
Многоканальный (24/7)
Заказать обратный звонок
Свернуть фильтр

Каталог мебели - подбор по параметрам

Очистить
Например: Мебель для Кухни ALTA на заказ
Панно - 287      Зеркало - 133      Стол - 103      Статуэтка - 95      Стул - 77      Столик - 68      Часы - 65      Вешалка - 63      Картина - 48      Маска - 44      Комод - 42      Светильник - 34      Стул барный - 28      Тумбочка - 23      Стол журнальный - 23      Стол трансформер - 22      Смеситель - 21      Кровать - 20      Пуф - 19      Фоторамка - 19      Холодильник - 18      Аксессуар - 18      Шкаф - 17      Люстра - 17      Консоль - 17      Прихожая - 16      Ковер - 16      Ортопедическое основание - 15      Комплект мебели для ванной - 15      Ваза - 14      Стол консоль - 12      Полка - 12      Бра - 12      Стеллаж - 11      Копилка - 11      Книжная полка - 11      Стенка - 10      Шкафчик - 10      Полотенцедержатель - 10      Настольная лампа - 10      Духовой шкаф - 9      Диван - 9      Варочная панель - 8      Стол письменный - 8      Скамья - 8      Кресло - 8      Корзина - 8      Предмет интерьера - 7      Матраc - 7      Вытяжка - 6      Шкаф купе - 6      Полка для шкафа - 6      игрушка - 6      Витрина - 5      Тумба для обуви - 5      Торшер - 5      Спальня - 5      Посудомоечная машина - 5      Постер - 5      Подставка под зонт - 5      Поднос - 5      Блюдо - 5      Стол сервировочный - 4      Стиральная машина - 4      Пантограф - 4      Панель настенная - 4      Мыльница - 4      Кухня - 4      Держатель для туалетной бумаги - 4      Держатель для стакана - 4      Тумба под TV - 3      Микроволновая печь - 3      Кухонная мойка - 3      Кондиционер - 3      Гладильная доска - 3      Газетница - 3      Банкетка - 3      Тумба - 2      Шкатулка - 2      Розетка - 2      Подушка - 2      Подсвечник - 2      Лоток - 2      Кофемашина - 2      Кассетница - 2      Бюро - 2      Бар - 2      Чайник - 2      Выдвижная система - 1      Унитаз - 1      Туалетный столик - 1      Съёмник для одежды - 1      Столовая группа - 1      Стойка ресепшен - 1      Стойка для TV - 1      Ширма - 1      Полотенцесушитель - 1      Подставка - 1      Подогреватель посуды - 1      Оттоманка - 1      Морозильник - 1      Лежак - 1      Крючок - 1      Измельчитель пищевых отходов  - 1      Фреска - 1      Душевая кабина - 1      Держатель для одежды - 1      Держатель для обуви - 1      Бутылочница - 1      Утюг - 1      Мясорубка - 1      
По порядку поступления | Сначала дешевые | Сначала дорогие
Быстрый просмотр
Столик Le Fablier арт. 540A
115 038 руб.
90 594 руб.
Быстрый просмотр
Стул Calligaris MEDITERRANEE CS/1863-S
50 778 руб.
41 328 руб.
Быстрый просмотр
Банкетка Calligaris Atollo CS/5105
107 352 руб.
81 900 руб.
Быстрый просмотр
Стул Calligaris Eloile CS/1424
67 914 руб.
59 094 руб.
Быстрый просмотр
Стул Calligaris Annie CS/1848
59 220 руб.
44 856 руб.
Быстрый просмотр
Стул Connubia Boheme CB/1257
58 212 руб.
39 060 руб.
Быстрый просмотр
Кресло Connubia Tuka CB/2126
81 018 руб.
70 434 руб.
Быстрый просмотр
Стул барный Connubia Leau CB/1477
38 178 руб.
31 500 руб.
Быстрый просмотр
Стул барный Connubia Garda CB/1688
50 778 руб.
39 060 руб.
Быстрый просмотр
Часы Tonin Casa Circle 7951
75 474 руб.
53 928 руб.
Быстрый просмотр
Прихожая LA PRIMAVERA Jessica
134 442 руб.
104 202 руб.
Быстрый просмотр
Стул Cattelan Italia Musa B
160 524 руб.
114 660 руб.
Быстрый просмотр
Стул Cattelan Italia Musa A
138 600 руб.
99 036 руб.
Быстрый просмотр
Стул Cattelan Italia Kay Couture
70 560 руб.
63 000 руб.
Быстрый просмотр
Стул Cattelan Italia Penelope 952
80 388 руб.
69 300 руб.
Быстрый просмотр
Столик Cattelan Italia Peyote B
122 472 руб.
85 050 руб.
Быстрый просмотр
Столик Cattelan Italia Peyote A
143 388 руб.
100 296 руб.
Быстрый просмотр
Стол письменный Cattelan Italia Malibu
229 572 руб.
166 320 руб.
Быстрый просмотр
Стул Cattelan Italia Penelope
96 390 руб.
69 300 руб.
Быстрый просмотр
Стол Cattelan Italia Yoda Ceramic
568 764 руб.
466 200 руб.
Быстрый просмотр
Статуэтка Авторская работа Семья 86654
15 594 руб.
13 104 руб.
Быстрый просмотр
Статуэтка Авторская работа Птица 32727
9 828 руб.
6 552 руб.
Быстрый просмотр
Копилка Авторская работа Скутер 76706
7 098 руб.
5 460 руб.
Быстрый просмотр
Столик Tonin Casa Aida T/6037 v100
147 168 руб.
100 800 руб.
Быстрый просмотр
Статуэтка Авторская работа 2 Сандали 32746
16 773 руб.
13 104 руб.


Распродажа

Распродажа

 Наша компания «Формула успеха» осуществляет прямые поставки мебели и аксессуаров, различных предметов интерьера от лучших итальянских производителей и европейских мебельных фабрик. Мы являемся постоянным участником Международных мебельных выставок, которые регулярно проходят в Москве. Посещение мебельных салонов компании «Формула успеха» – это всегда удовольствие для её потенциальных клиентов.
Скидки и распродажи
Удовольствие от посещения выставок с участием нашей компании заключается не только в огромном выборе исключительно качественной продукции, но и в том, что мы регулярно проводим различные акционные программы, позволяющие нам делать скидки, иногда доходящие до 70%.
С продукцией, которая попадает под акции, Вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте Formul.ru в разделе «Распродажа». Мебель, представленная в этом разделе, поражает своим ассортиментным разнообразием. Здесь каждый может найти для себя предметы интерьера и стильные аксессуары с экспозиции нашего салона магазина по очень демократичной цене.
Выбрав для подробного ознакомления определённую модель, Вы имеете возможность внимательно рассмотреть её качественные фото в различных ракурсах, подробно узнать об отличительных чертах данного конкретного производителя. О каждом предмете интерьера, мебельном гарнитуре или аксессуаре, представленном в наших салонах или хранящемся на складе, каждый желающий получит исчерпывающую информацию в разделе «Распродажа».
Желаете сравнить цены на мебель и аксессуары?
Вы имеете возможность сравнить цену со скидкой и цену, которая образовывается при прямом заказе из Италии. 
Цены, указанные в разделе «Распродажа», являются стоимостью товара. Стоимость доставки и сборки Вам укажет менеджер салона.
Доставка и сборка мебели, приобретенной с экспозиции
Обозначенные нами сроки доставки заказа и сборки мебели всегда строго выполняются и являются неотъемлемой частью нашей корпоративной гордости.
А товар, имеющийся в наличии нашего салона, мы доставляем всего за 1 рабочий день!
По системе «самовывоз», сотрудники нашей компании соберут, упакуют и погрузят Вашу мебель в предоставленное Вами собственное транспортное средство. 
Мы работаем для Клиента и предлагаем Вам в этом убедиться лично!

 Аксессуары на распродаже                                                                           Комоды на распродаже

 Банкетки на распродаже                                                                               Кровати на распродаже

Бра на распродаже                                                                                        Кресла на распродаже  
                                                                                                                           
Вазы на распродаже                                                                                      Люстры на распродаже

 Вешалки на распродаже                                                                                Маски на распродаже

Вытяжки на распродаже                                                                                Панно на распродаже

Диваны на распродаже                                                                                  Полки на распродаже 

Зеркала на распродаже                                                                                 Пуфы на распродаже 

Картины на распродаже                                                                                Светильники на распродаже

Кухни на распродаже                                                                                    Столики на распродаже    

Консоль на распродаже                                                                                Стулья на распродаже    

Корзины на распродаже                                                                               Тумбочки на распродаже   

Кондиционеры на распродаже                                                                    Шкафы на распродаже

 Комплекты мебели для ванных комнат на распродаже                            Шкафы-купе на распродаже

 Ковры на распродаже