Распродажа Итальянской мебели в Москве и Московской области | Распродажа

Наша компания «Формула успеха» осуществляет прямые поставки мебели и аксессуаров, различных предметов интерьера от лучших итальянских производителей и европейских мебельных фабрик. Мы являемся постоянным участником Международных мебельных выставок, которые регулярно проходят в Москве. Посещение мебельных салонов компании «Формула успеха» – это всегда удовольствие для её потенциальных клиентов.

Скидки и распродажи

Удовольствие от посещения выставок с участием нашей компании заключается не только в огромном выборе исключительно качественной продукции, но и в том, что мы регулярно проводим различные акционные программы, позволяющие нам делать скидки, иногда доходящие до 70%.

С продукцией, которая попадает под акции, Вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте Formul.ru в разделе «Распродажа». Мебель, представленная в этом разделе, поражает своим ассортиментным разнообразием. Здесь каждый может найти для себя предметы интерьера и стильные аксессуары с экспозиции нашего салона магазина по очень демократичной цене.

Выбрав для подробного ознакомления определённую модель, Вы имеете возможность внимательно рассмотреть её качественные фото в различных ракурсах, подробно узнать об отличительных чертах данного конкретного производителя. О каждом предмете интерьера, мебельном гарнитуре или аксессуаре, представленном в наших салонах или хранящемся на складе, каждый желающий получит исчерпывающую информацию в разделе «Распродажа».

Желаете сравнить цены на мебель и аксессуары?

Вы имеете возможность сравнить цену со скидкой и цену, которая образовывается при прямом заказе из Италии.

Цены, указанные в разделе «Распродажа», являются стоимостью товара. Стоимость доставки и сборки Вам укажет менеджер салона.

Доставка и сборка мебели, приобретенной с экспозиции

Обозначенные нами сроки доставки заказа и сборки мебели всегда строго выполняются и являются неотъемлемой частью нашей корпоративной гордости.

А товар, имеющийся в наличии нашего салона, мы доставляем всего за 1 рабочий день!

По системе «самовывоз», сотрудники нашей компании соберут, упакуют и погрузят Вашу мебель в предоставленное Вами собственное транспортное средство.

Мы работаем для Клиента и предлагаем Вам в этом убедиться лично!