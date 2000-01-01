Итальянская мебель в Москве и Московской области | Студия интерьеров Формула успеха

Самая важная комната в доме - гостиная. Атмосфера, комфорт и настроение помещения зависят от оформления комнаты, от мебели и аксессуаров. Самая важная деталь гостиной - это мебель. Гостиная является комнатой для приема гостей, а также комнатой, где собираются все члены семьи. В гостиной играют с детьми, отдыхают, смотрят фильмы, обедают. Поэтому мебель в гостиной должна быть не только многофункциональной и удобной, но должна иметь привлекательный вид.
Покупая мебель для гостиной в нашей компании, вы можете быть уверены в первоклассном сервисе и оптимальности подобранного для вас варианта если вы еще не определились с пожеланиями. И в приятном ценовом предложении на модель с которой вы уже знакомы.
Среди производителей мебели для гостиной такие бренды как: Arca, Besana, Bizotto, Armobil, Khaos, Medea, Mobilidea, Tiferno, Porada, Reflex, San Giacomo, Spar, Tonin casa, Sma.
Мы рады вам сообщить о том, что для увеличения качества обслуживания с 2002 года наши менеджеры и дизайнеры регулярно проходят стажировку в Европе. Благодаря внимательному отношению к нашим клиентам, ответственному подходу к подбору кадров способных с ответственностью и профессионализмом относится к работе, наша компания - занимает лидирующее место на рынке Итальянской мебели.
На сайте собрана такая продукция большинства фабрик итальянской мебели, такая как спальни Spar, Olivieri, Cenedese, Rivolta, Tonin, Bolzan, Florence Art, мягкая мебель от таких известных итальянких фабрик, как Asnaghi, Domingo, Vibieffe, Saba, Nicoline Salotti, кухни Biefbi, Aster, Astra, Oikos, Arrital, детские комнаты Ferretti e Ferretti, Stilema, Pentamobili, мебель для гостинных, Saoncella Claudio, Spar, Armobili, Bamax, Poroda, San Giacomo. Cтолы и стулья фабрик Calligaris и Idealsedia, а также фабрики группы ATMA, группы Gimo и многие другие. Вашему вниманию представлено множество фото галерей и каталогов. Вы сможете ознакомиться со всеми особенностями выбранной вами мебели, изучить подробное описание моделей мебели. Благодаря функции блокнота на сайте, выбранная вами мебель, всегда доступна одним кликом. Formul.ru является одним из самых крупных порталов, на страницах сайта вы сможете выбрать мебель по потребностям , это - элитная мебель эксклюзивного дизайна, мебель которая гарантированно впишется в ваш интерьер, создавая атмосферу комфорта и уюта. Не важно, кухня это или гостиная – спальня или прихожая, мы уверены, что задуманные вами идеи в интерьере, даже самые смелые, непременно воплотятся в реальность. Если же вы еще не определились в отношении дизайна или стиля мебели, наши дизайнеры всегда готовы помочь в создании изысканного интерьера вашей мечты.
Как правило, люди воспринимают кухню как нечто большее, чем просто помещение для приготовления и последующего принятия пищи. Кухня - это, можно сказать, душа нашего дома, самое теплое, уютное место, наполненное функционалом и, источающее аппетитные запахи печенья и других яств. Естественно, выбор кухонной мебели должен быть серьезным и осмысленным.
Кухонная мебель поставляемая нашей компанией, это всегда продукция лучших Итальянских фабрик, отличная непревзойденным качеством. Мебель производится с использованием только высококачественных безопасных материалов и фурнитуры, изготовленной ведущими производителями Италии.
Решив заказать кухонную мебель у нас, вы однозначно будете рады результату, так как мебель будет выполнена исключительно на основании ваших желаний, специфики помещения и его дизайна. Будет учтено все - материал, цвет кухонной мебели, фурнитура, расположение различных элементов, тип и количество шкафчиков и полочек, подсветка, кухонные аксессуары.
Перед тем, как непосредственно оформить заказ, вам будет предложено ознакомиться с эксклюзивным дизайн-проектом будущей кухни. В нем будут предусмотрены любые мелочи и нюансы, делающие вашу кухню уютной и удобной. Дизайнер-замерщик ознакомится с особенностями помещения и подготовит эскиз-проект!
Обычно человеку сложно следить за всеми новинками функциональных решений и новейшими материалами. Наши специалисты расскажут обо всех новшествах в области фурнитуры и материалов и продемонстрируют их образцы.
Среди производителей мебели для кухни такие бренды как: Biefbi, Cesar, Arrital, Aster, Lubiex, Modulnova, Oikos, Spar cucine, Tomassi, Zappalorto, Asnaghi.
К выбору мебели для офиса стоит подходить с особой тщательностью. Не секрет, что чем комфортнее условия работы, тем больше ее плодотворность. В нашем каталоге итальянской офисной мебели вы сможете заказать себе и своим коллегам мебель от известных производителей. Купленная у нас мебель для офиса украсит интерьер любой фирмы и станет неотъемлемой частью успешности вашего бизнеса.
Компания Формула успеха была основана 1992 году. Компания начинала свой путь с продажи бытовой техники, сантехники и предметов интерьера. Вскоре приоритетным направлением стала - продажа Итальянской мебели. К 2000 году компания представляла в России продукцию более 100 Итальянских фабрик мебели. Наша компания начала принимать активное участие во многих крупных выставках мебельной тематики и дизайна интерьеров. Еще через год был открыт интернет сайт компании представляющий весь товарный ассортимент, в том числе: бытовую технику ведущих производителей, освещение, сантехнику, мебели для кухни, спальни и гостиной, а также ортопедические матрасы и основания.