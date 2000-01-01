Итальянская мебель в Москве и Московской области | Студия интерьеров Формула успеха

Самая важная комната в доме - гостиная. Атмосфера, комфорт и настроение помещения зависят от оформления комнаты, от мебели и аксессуаров. Самая важная деталь гостиной - это мебель. Гостиная является комнатой для приема гостей, а также комнатой, где собираются все члены семьи. В гостиной играют с детьми, отдыхают, смотрят фильмы, обедают. Поэтому мебель в гостиной должна быть не только многофункциональной и удобной, но должна иметь привлекательный вид. Покупая мебель для гостиной в нашей компании, вы можете быть уверены в первоклассном сервисе и оптимальности подобранного для вас варианта если вы еще не определились с пожеланиями. И в приятном ценовом предложении на модель с которой вы уже знакомы.

Среди производителей мебели для гостиной такие бренды как: Arca, Besana, Bizotto, Armobil, Khaos, Medea, Mobilidea, Tiferno, Porada, Reflex, San Giacomo, Spar, Tonin casa, Sma.

Как правило, люди воспринимают кухню как нечто большее, чем просто помещение для приготовления и последующего принятия пищи. Кухня - это, можно сказать, душа нашего дома, самое теплое, уютное место, наполненное функционалом и, источающее аппетитные запахи печенья и других яств. Естественно, выбор кухонной мебели должен быть серьезным и осмысленным. Кухонная мебель поставляемая нашей компанией, это всегда продукция лучших Итальянских фабрик, отличная непревзойденным качеством. Мебель производится с использованием только высококачественных безопасных материалов и фурнитуры, изготовленной ведущими производителями Италии.



Решив заказать кухонную мебель у нас, вы однозначно будете рады результату, так как мебель будет выполнена исключительно на основании ваших желаний, специфики помещения и его дизайна. Будет учтено все - материал, цвет кухонной мебели, фурнитура, расположение различных элементов, тип и количество шкафчиков и полочек, подсветка, кухонные аксессуары. Перед тем, как непосредственно оформить заказ, вам будет предложено ознакомиться с эксклюзивным дизайн-проектом будущей кухни. В нем будут предусмотрены любые мелочи и нюансы, делающие вашу кухню уютной и удобной. Дизайнер-замерщик ознакомится с особенностями помещения и подготовит эскиз-проект! Обычно человеку сложно следить за всеми новинками функциональных решений и новейшими материалами. Наши специалисты расскажут обо всех новшествах в области фурнитуры и материалов и продемонстрируют их образцы. Среди производителей мебели для кухни такие бренды как: Biefbi, Cesar, Arrital, Aster, Lubiex, Modulnova, Oikos, Spar cucine, Tomassi, Zappalorto, Asnaghi.

К выбору мебели для офиса стоит подходить с особой тщательностью. Не секрет, что чем комфортнее условия работы, тем больше ее плодотворность. В нашем каталоге итальянской офисной мебели вы сможете заказать себе и своим коллегам мебель от известных производителей. Купленная у нас мебель для офиса украсит интерьер любой фирмы и станет неотъемлемой частью успешности вашего бизнеса.